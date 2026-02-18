إعلان

"السياحة" ترعى حفلات GEM NIGHTS بالمتحف المصرى الكبير

كتب : أحمد العش

07:16 م 18/02/2026

وزارة السياحة والآثار

كتب - أحمد العش:

قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الأربعاء، برعاية حفلات GEM NIGHTS التي أقيمت بالمتحف المصرى الكبير، مؤخرًا، وشهدت عروضًا موسيقية لعدد من الفرق العالمية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية التسويقية لوزارة السياحة وتشجيع منتج السياحة الترفيهية.

وتأتي رعاية الهيئة لهذة الحفلات في إطار جهودها لتعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استضافة الفعاليات الدولية المختلفة ولاسيما العروض الترفيهية العالمية التي تحظي باهتمام جماهيري واسع على المستويين المحلي والعالمي، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شاركت في هذه الحفلات تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة ومتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مما يعد بمثابة حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بوجه عام والمتحف المصري الكبير بوجه خاص.

وتضمنت هذه الفعاليات حفلات كل من عازف التشيللو الكرواتي العالمي HAUSER، والمغني الأمريكي العالمى Brian Mcknight، والمغني البريطاني العالمى Calum Scott، والمغني الكندي العالمى Bryan Adams.

أخبار السياحة اليوم وزارة السياحة شريف فتحي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

