التضامن تعلن صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة غدا الخميس

كتب : دينا خالد

10:32 م 18/02/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة غدا الخميس.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد غداً الخميس بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم كذلك غداً الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

كما ستتمكن الرائدات الاجتماعيات غدا الخميس كذلك من صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد، بحسب البيان.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساندة النقدية لتكافل وكرامة أسر تكافل وكرامة الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية

