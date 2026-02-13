إعلان

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته لليبيا

كتب : محمد سامي

04:40 م 13/02/2026
عاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة ليبيا، إذ أُجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وشارك الفريق أحمد خليفة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء والذى تناول سبل إرساء علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين الدول المشاركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى وحماية المصالح المشتركة ومواجهة الهجرة الغير نظامية ومكافحة الإرهاب فى إطار مبادئ القانون الدولى واحترام سيادة الدول على أراضيها.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بحضور وفد من كلا البلدين.

ومن جانبه أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالمشاركة المصرية فى المؤتمر والدور المحورى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بالفريق أحمد خليفة

وأشادا بعمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المسلحة المصرية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين ، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق فى الرؤى بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وحضر الفعاليات عددًا من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ليبيا مصر

