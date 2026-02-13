فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"

نشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو طريف يجمع الفنان عصام السقا والفنانة يارا السكري، تم التقاطه في كواليس مسلسل "علي كلاي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وظهر عصام ويارا على طريقة فيديوهات "تيك توك" يقلدان مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" جمع النجم محمد هنيدي والفنان الراحل سامي سرحان.

وجاء الفيديو مصحوبا بالتعليق التالي "محاولة جادة للحفظ قلبت ضحك هستيري.. بمشهد من فول الصين العظيم عصام السقا ويارا السكري في فيديو كوميدي من كواليس تصوير مسلسل علي كلاي، الضرب ده كتير، بس الضحك أكتر، ضحك في كواليس مسلسل علي كلاي بين عصام السقا ويارا السكري".

"علي كلاي" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوي.