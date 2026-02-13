إعلان

فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"

كتب : منى الموجي

03:20 م 13/02/2026

عصام السقا ويارا السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو طريف يجمع الفنان عصام السقا والفنانة يارا السكري، تم التقاطه في كواليس مسلسل "علي كلاي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وظهر عصام ويارا على طريقة فيديوهات "تيك توك" يقلدان مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" جمع النجم محمد هنيدي والفنان الراحل سامي سرحان.

وجاء الفيديو مصحوبا بالتعليق التالي "محاولة جادة للحفظ قلبت ضحك هستيري.. بمشهد من فول الصين العظيم عصام السقا ويارا السكري في فيديو كوميدي من كواليس تصوير مسلسل علي كلاي، الضرب ده كتير، بس الضحك أكتر، ضحك في كواليس مسلسل علي كلاي بين عصام السقا ويارا السكري".

"علي كلاي" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوي.

مسلسل علي كلاي يارا السكري مسلسلات رمضان 2026 عصام السقا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
أخبار المحافظات

بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
زووم

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل