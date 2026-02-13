أبل تطلق تحديث جديد مع إصلاحات أمنية وخيار نقل البيانات بسهولة

أطلقت شركة أبل تحديثي iOS 26.3 وiPadOS 26.3، متضمنين إصلاحات أمنية مهمة، أبرزها ثغرة كانت تستغل فعليا، ما يجعل تثبيتهما أولوية لكل المستخدمين.

أبرز مميزات التحديث

الانتقال السلس إلى أندرويد

يتضمن التحديث أداة جديدة تسهل نقل البيانات بين أنظمة iOS وAndroid دون الحاجة لتطبيقات خارجية. ويمكن للمستخدمين نقل الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، كلمات المرور، وأرقام الهواتف بسهولة.

وأوضحت أبل أن المبادرة جاءت تلبية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي لتسهيل التنقل بين أنظمة تشغيل الهواتف، لكنها متاحة عالميا، وليس فقط في أوروبا، وفقا لتقرير نشره موقع GSM Arena.

حماية الخصوصية ومراقبة المواقع

أضاف التحديث إعدادا جديدا يحد من تتبع موقع الأجهزة عبر مودمات C1 وC1X.

وتعمل هذه الميزة مع عدد محدود من شركات الاتصالات حول العالم، بينها Boost Mobile في الولايات المتحدة، وEE وBT في المملكة المتحدة، وTelekom في ألمانيا.

يجمع التحديث بين تعزيز الأمان وتسهيل الاستخدام، حيث يعالج الثغرات الأمنية الحرجة، مع منح المستخدمين القدرة على الانتقال بسهولة إلى نظام أندرويد، في خطوة نادرة من أبل لدعم حرية التنقل بين الأنظمة.