تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، نحو استاد برج العرب، الذي يحتضن مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمستوى أبرز لاعبي الأهلي قبل المباراة، مشيرة إلى أن بعض اللاعبين سيكونون في أفضل حالاتهم، بينما يحتاج آخرون إلى التركيز لتجاوز تحديات المباراة.

توقعات أبراج لاعبي الأهلي

الشناوي – برج الحمل

يتمتع الشناوي بطاقة بدنية مذهلة وتركيز ممتاز هذا الأسبوع، مع حظوظ جيدة بفضل تأثير القمر في برج الحمل، ما يجعله في أفضل حالاته لقيادة الفريق والدفاع عن مرماه ببراعة.

محمد هاني – برج الحمل

القمر يمنح محمد هاني طاقة مضاعفة وسرعة بديهة، وهو في حالة ذهنية وبدنية مثالية للاستفادة من الفرص الهجومية ودعم الفريق بشكل فعال.

مروان عطية – برج الأسد

حظ مروان جيد، بفضل وجود القمر في منزله المخصص للحظ، إلا أن كثرة الكواكب المعاكسة قد تسبب له بعض التشوش أحيانًا. التركيز هو مفتاح تقديم أداء مميز.

إمام عاشور – برج الحوت

طاقته البدنية معتدلة هذا الأسبوع، ويحتاج للحذر لتفادي الإصابات. رغم ذلك، يمكنه استغلال لحظات القوة حتى الدقيقة 35 من المباراة إذا ركز جيدًا.

زيزو – برج الجدي

الأسبوع الحالي ليس الأفضل لزيزو، لذا يجب الاعتماد على الانضباط والتركيز لتحقيق أداء مقبول.

المسيطران في المباراة: الشناوي ومحمد هاني

أوضحت عبير فؤاد أن الشناوي ومحمد هاني هما اللاعبان الأبرز اليوم، مع طاقة وحظوظ جيدة، بينما الأبراج النارية هي الأكثر تأثيرًا على مجريات المباراة.

تريزجيه – برج الجوزاء

يواجه بعض التشوش، لكنه يمتلك إصرارًا كبيرًا وقدرة على تعديل تصرفاته بسرعة، والتركيز سيكون مفتاحه لتقديم أداء فعّال.

جراديشار – برج الأسد

حظه جيد، لكنه مشتت قليلًا. بإمكانه تحويل طاقته الإيجابية إلى فعالية إذا ركز على اللعب الجماعي.

أحمد كوكا – برج الحمل

طاقته البدنية أقل من المعتاد، وعليه الاعتماد على الذكاء التكتيكي والحرص لتجاوز التحديات في الملعب.

توقعات لاعبي يانج أفريكانز

دجيجي ديارا – برج الحوت

حارس مرمى الفريق، حظه قليل بعد الساعة 3:30، ويحتاج لتركيز كبير لتجنب الأخطاء. اليوم ليس الأفضل بالنسبة له.

محمد حسين – برج الجدي

مدافع يانج أفريكانز، لديه حظ جيد بفضل مجهوده وتركيزه على أرض الملعب.

جوب ديكسون

مدافع الفريق، يتمتع بحظوظ قوية اليوم بفضل لياقته البدنية ودعم القمر لبرجه، مما يمنحه قدرة على التألق.

إبراهيم حمد – برج الثور

يمتلك حظًا محايدًا، وقد يتأثر بتشتت بعض الكواكب في منزله، ما قد يؤدي لفقدان التركيز.

باكوم زوزوا – برج الثور

لاعب وسط الفريق، يعاني من بعض التشتت، ويحتاج للانتباه عند التعامل مع الانفرادات والهجمات السريعة.

توقعات الفوز

توقعت عبير فؤاد أن النصر يميل لصالح النادي الأهلي، بشرط الالتزام بالتركيز والجهد المستمر على أرض الملعب.

ووصفت الشناوي ومحمد هاني بأنهما نجما المباراة، فيما تحتاج جهود إمام عاشور للتركيز والحذر منعًا للإصابة.

