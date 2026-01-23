بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض

في بعض أنحاء العالم، يعيش الناس ويستضيفون الزوار في مساكن لا تشبه أي منزل عادي، من هياكل مصنوعة من الملح إلى فنادق من الثلج والجليد، تستحق أن ترى وتروى قصصها.

قصر الملح في بوليفيا

يقع في سهل أويوني ببوليفيا، حيث يوجد فندق كامل مصنوع من الملح، بما في ذلك الجدران والأثاث، تجربة سكنية فريدة تقربك من الطبيعة الصحراوية البيضاء، وفقا لموقع "WorldTopTop".

وفندق "بالاسيو دي سال" مبني بالكامل من الملح، استغرق بناء كل شيء فيه، حتى الأسرة والكراسي والساونا الجافة، مليون قالب ملحي يبلغ طول كل منها 14 بوصة.

فندق الجليد في السويد

يقع في شمال السويد، ويعاد بناءه كل عام من الثلج والجليد، ويضم غرفا ومنحوتات جليدية وحتى بارا وجناح زفاف من الجليد، لتجربة شتوية لا تنسى.

فندق "آيس هوتيل" هو الأكبر عالميا من نوعه ويعاد بناؤه سنويا باستخدام كتل جليدية من نهر "تورن".

فندق "دي جلاس" في كندا

في مدينة كيبيك، يتميز بتصاميمه المنحوتة بدقة، ويعمل عادة من يناير حتى مارس، وهو الفندق الوحيد من نوعه في أمريكا الشمالية.

فندق القطب الشمالي الثلجي في فنلندا

يقع في لابلاند، ويوفر غرفا مصنوعة بالكامل من الثلج والجليد مع فرصة مشاهدة الشفق القطبي، ويضم مطعما جليديا وساونا ثلجية فريدة، وفقا لموقع "MyPackWizard".

فندق لونا سالادا في بوليفيا

يطل على مسطحات أويوني الملحية، وغرفه مصنوعة بالكامل تقريبا من الملح المحصود محليا، بما في ذلك الأثاث والأرضيات، مع إطلالات بانورامية على البحيرة الملحية وخدمات "سبا" وعلاجات طبيعية باستخدام الملح.

أكواخ الإسكيمو الزجاجية في فنلندا

يوفر فندق "كاكسلاوتانين" أكواخا زجاجية تمنح الضيوف إطلالات رائعة على الأضواء الشمالية، مع دفء وراحة داخل كوخ الإسكيمو الخاص بهم وسط الجليد.

