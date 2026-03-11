إعلان

اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث مسألة التصعيد في لبنان

كتب : مصراوي

03:02 ص 11/03/2026

مجلس الأمن الدولي

وكالات

أكدت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد العسكري في لبنان، في ظل الحرب على إيران التي دخلت أسبوعها الثاني واستهداف دول الخليج.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك 14:00 بتوقيت جرينتش، وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة لاحتواء التداعيات الإقليمية للصراع.

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن المجلس سيصوت خلال الاجتماع على مشروع قرار تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتعرض لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة من الجانب الإيراني.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية على دول الخليج والدول المجاورة الأخرى، بالإضافة إلى إنهاء استخدام الجماعات الوكيلة في المنطقة.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا لافتا، بعد أن استأنف حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ نحو أسبوع، ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي بضربة إسرائيلية، وقد ردت إسرائيل بشن غارات واسعة النطاق على أهداف في لبنان.

يشار إلى أن إيران تشن ضربات على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وأراض إسرائيلية ردا على هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي اليوم الأول من الصراع - 28 فبراير تعرضت مدرسة للبنات في جنوب إيران للقصف، كما قتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووفقا للمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، تجاوز إجمالي عدد ضحايا الهجوم 1300 شخص.

بررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بكونها ضربة استباقية ووجود مزعوم لتهديدات من طهران بسبب برنامجها النووي.

لكنهما الآن لا يخفيان رغبتهما في رؤية تغيير النظام في إيران، وفقا لروسيا اليوم.

مجلس الأمن الدولي لبنان التصعيد في لبنان ترامب أمريكا

