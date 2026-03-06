هناك أصوات في الطبيعة نادرة للغاية ويصعب على البشر سماعها، وذلك لأنها تقع في نطاق الترددات التي تفوق قدرتنا السمعية.

وفيما يلي، نرصد لكم أصوات الطبيعة النادرة التي لا يسمعها البشرة، وفقا لـ "grunge"



كيف يؤثر التلوث على أصوات المحيطات؟



تتكون ظاهرة المد الأحمر من ازدهار طحالب ضارة ملونة تتكاثر في البحار الساحلية حيث تغذي المغذيات العضوية الزائدة الناتجة عن جريان المياه الزراعية أو مياه الصرف الصحي تكاثر الدياتومات المجهرية، وهي نوع من العوالق النباتية.



وتنتج بعض هذه الكائنات الدقيقة سموم عصبية تسبب شللا قاتلا للحياة البحرية.



وعند التركيزات العالية، يمكن أن يتحلل ازدهار الطحالب ويستنزف الأكسجين من الماء، والنتيجة هي منطقة ميتة خالية من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، وفقا لـ "bbc".



كيف تغيرت أنماط النشاط الزلزالي على مر العقود؟



معظم الموجات الزلزالية نادرا ما يسمعها البشر، إذ تحدث الموجات الأولية إذا تحركت الصخور على سطح الأرض، لكن معظم الموجات الزلزالية تسجل بترددات أقل من 20 هرتز، وهي ترددات لا تستطيع الأذن البشرية إدراكها.



ومعظم الصوت المسموع أثناء الزلزال ناتج عن سقوط الأشياء أو تحرك المباني.



كيف يستخدم النمر صوته لاصطياد فرائسه؟



زئير النمر معروف بقدرته على شل فرائسه، ومع ذلك، قد يكون لأصوات النمور دلالات أخرى غير ما يسمعه البشر.



وكشف المعهد الأمريكي للفيزياء أن النمور لا تقتصر على إصدار الزئير المسموع الذي نعرفه، بل إنها تصدر أيضا موجات تحت صوتية بتردد يصل إلى 20 هرتز.



وتستخدم هذه الحيوانات الموجات تحت الصوتية للحفاظ على نفوذها، فبينما يصل زئير النمر إلى مسافة 2.5 ميل، تصل الموجات تحت الصوتية إلى مسافات أبعد بكثير، مخترقة التضاريس الجبلية والغابات الكثيفة.



كيف تسمع الأفيال عبر المسافات البعيدة؟



العديد من الأصوات التي تصدرها الحيوانات الضخمة تقع ضمن نطاق الترددات تحت الصوتية غير المسموعة، والذي يتراوح بين 1 و20 هرتز.



ويعد الصوت تحت السمعي للأفيال، الذي يمكن لأفراد القطيع سماعه من مسافة تصل إلى 115 ميلا، وسيلة ممتازة للتواصل.



كما ساعد اكتشاف استخدام الأفيال للصوت تحت السمعي في ثمانينيات القرن الماضي على توضيح بعض السلوكيات المحيرة التي ظلت غامضة لفترة طويلة.



لماذا الشلالات مصدر مستمر للضوضاء غير المسموعة؟



يعد الشلال مصدرا مستمرا للضوضاء غير المسموعة، إذ لا يتوقف تدفق الماء عن التدفق.



وبالنسبة للآذان غير البشرية، يشبه الأمر وجود جهاز صوتي ضخم بحجم ناطحة سحاب يشغل موسيقى صاخبة.



وتستطيع الطيور سماع هذه الأصوات من على بعد مئات الأميال وتستخدمها للاسترشاد بها أثناء الهجرة.



كيف تستخدم الزرافات الموجات تحت الصوتية؟



قد يصدر بعضها صوت شخير بالإضافة إلى السعال والعطس، لكن هذا لا يعد صوتا حيوانيا مميزا.



كما أن الزرافات تمتلك حنجرة متطورة تمكنها من إصدار الأصوات، إلا أنها تواجه صعوبة في توفير تدفق الهواء الكافي لإحداث الاهتزازات اللازمة لإصدار الصوت.



والزرافات تستخدم الأصوات تحت الصوتية للتواصل فيما بينها عبر مسافات طويلة.



كيف تصدر الكثبان الرملية أصواتا غريبة؟



تصدر الكثبان الرملية أصواتا تشبه التجشؤ أو الغناء أو النباح، وتحدث هذه الأصوات المنخفضة التردد بعد انهيارات رملية على طول منحدر الكثيب.

