أصغر طالبة في تاريخ فرنسا تحصد "البكالوريا".. عمرها سيصدمك

تمكنت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط من اجتياز امتحانات البكالوريا، لتصبح أصغر طالبة تنال هذا المؤهل منذ إطلاقه في فرنسا.

وبحسب موقع "Société"، فإن الطفلة تقيم في دبي لكنها سجلت كطالبة حرة في باريس، وتمكنت في يونيو الماضي من الحصول على الشهادة مع تخصصات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

ورغم أنها احتاجت إلى اختبار تكميلي، فإنها حققت نتائج لافتة بينها العلامة الكاملة 20/20 في الامتحان الشفهي، بذلك كسرت الرقم القياسي السابق الذي ظل ثابتا منذ عام 1989 حين حصل طالب عمره 11 عاما على البكالوريا.

مسار دراسي استثنائي

المقربون منها أكدوا أنها ليست "طفلة معجزة" بقدر ما هي فتاة طبيعية فضولية ومليئة بالحياة، كما وصفتها مربيتها.

نشأت الطفلة في فرنسا قبل أن تنتقل مع والديها - وهما طبيب بيطري وباحثة في علم المواد النانوية - إلى الإمارات.

وإلى جانب دراستها في مدرسة دولية، التحقت ببرنامج تسريع تعليمي ابتكرته مؤسسة Isoset التي أسسها هوجو سباي، أصغر حامل للبكالوريا في سن 12 عاما.

ويقوم هذا المنهج على تكثيف التعلم والتركيز على المفاهيم الأساسية دون تكرار، بما يسمح للطلاب بالتقدم بسرعة تفوق النظام التقليدي.

ماذا بعد البكالوريا؟

ورغم صغر سنها، التحقت الطفلة بالفعل ببرنامجين جامعيين هما دراسة علوم الحاسوب في دبي، وإجازة في القانون عبر التعليم عن بعد في فرنسا.

وأكدت مربيتها أن أسرتها لا تسعى إلى دفعها مبكرا نحو العمل، لكنها تمنحها مساحة لاكتشاف شغفها، سواء بمواصلة مسارات أكاديمية أخرى، أو التفرغ للسفر والتجارب الحياتية.

