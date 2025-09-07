فرص لا تتكرر.. أبراج تدخل عالم النجاح من أوسع أبوابه

كتبت- نرمين ضيف الله:

تستعد بعض الأبراج الفلكية لعام مليء بالفرص والنجاحات غير المتوقعة، بينما تلعب الصفات العملية والقدرة على التنظيم والتركيز دورا محوريا في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأبراج التي ينظر إليها كالأكثر حظا في تحقيق أهدافها، وكيف يمكن لصفاتهم الشخصية أن تفتح لهم أبواب التفوق والازدهار في مختلف جوانب حياتهم، وفقا لموقع "Vogue".