قمر الدم.. 10 معلومات عن الخسوف الكلي في الدول العربية

قمر الدم.. 10 معلومات عن الخسوف الكلي في الدول الع

كتب- أحمد الضبع:

تشهد السماء العربية، مساء الأحد 7 سبتمبر 2025، واحدًا من أروع الظواهر الفلكية النادرة، إذ يتحول القمر إلى اللون الأحمر الدامي في خسوف كلي يستمر لأكثر من 5 ساعات.

وفيما يلي 10 معلومات الظاهرة النادرة المعروفة علميا بـ"قمر الدم" نظرا لتحول لون القمر إلى الأحمر الدامي، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في معظم الدول العربية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

لون دموي للقمر

يتحول القمر إلى الأحمر أثناء مروره بظل الأرض، نتيجة انحجاب أشعة الشمس المباشرة عنه.

تفسير الظاهرة

بحسب عالم الفيزياء الفلكية رايان ميليجان من جامعة بلفاست، فإن أشعة الشمس تمر عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء، بينما تمر الحمراء، ما يمنح القمر لونه المميز.

سهولة الرصد

على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، يكفي توافر طقس صافٍ لمشاهدة الخسوف بالعين المجردة.

الخسوف الثاني هذا العام

يأتي هذا الحدث بعد الخسوف الكلي الذي شهدته السماء في مارس الماضي.

مقدمة لحدث أعظم

يعتبر مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المرتقب في 12 أغسطس 2026.

مدته الزمنية

تستمر جميع مراحل الخسوف 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة للخسوف الكلي.

ذروة الظاهرة

يصل القمر إلى أقصى درجات الاحمرار عند الساعة 9:12 مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد الظاهرة في مصر

يبدأ الخسوف الجزئي في 6:28 مساء، بينما يدخل القمر كليًا في الظل عند 8:31 مساء.

مواعيد الإمارات

يبدأ عند 7:28 مساء، ويبلغ الذروة في 10:11 مساء، لينتهي فجر الاثنين عند 00:55 صباحًا.

ظاهرة توحد السماء العرب

ستكون معظم الدول العربية قادرة على مشاهدة الخسوف في توقيتات متقاربة، ما يمنح الملايين فرصة لمتابعة المشهد النادر.