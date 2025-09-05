هذا ما يحدث عند الغفوة أثناء القيادة.. احذر

النعاس خلف عجلة القيادة لا يقل خطورة عن القيادة تحت تأثير الكحول، بل يُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المميتة على الطرق حول العالم، مجرد غفوة لا تتعدى ثوانٍ معدودة قد تقود إلى كارثة لا يمكن تداركها، وفقًا لـ news18.

ثوانٍ قاتلة

عندما يغفو السائق للحظات، يفقد السيطرة على السيارة بشكل كامل.

يتوقف رد فعله تجاه إشارات المرور أو حركة السيارات الأخرى.

في سرعة 100 كم/س، مجرد إغلاق العين لمدة 3 ثوانٍ يعني قطع مسافة تعادل طول ملعب كرة قدم دون انتباه.

مؤشرات الخطر

هناك إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها أثناء القيادة:

التثاؤب المتكرر.

صعوبة إبقاء العينين مفتوحتين.

الانحراف المتكرر عن المسار.

ضعف التركيز على الطريق.

كيف تتجنب الغفوة؟

الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل السفر.

التوقف وأخذ استراحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة.

تجنب القيادة منفردًا لمسافات بعيدة.

الامتناع عن تناول الكحوليات أو الأدوية المسببة للنعاس قبل القيادة.