بطريقة عجيبة.. ساعي بريد ينقذ امرأة كتبت استغاثتها بدمها



ساعد طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويدعى تشانج كون، ويعمل ساعي بريد في الصين، امرأة ظلت محاصرة في غرفة نومها لمدة 30 ساعة، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وبحسب التقرير، وقعت الحادثة في ليشان بمقاطعة سيتشوان، عندما رصد تشانج، وهو طالب جامعي، وسادة بيضاء مكتوب عليها أرقام الطوارئ "110" و"625" بالدم على الرصيف.

واتصل تشانج على الفور بالشرطة بعد رؤية الوسادة، وقاموا بسرعة بفك شفرة الرسالة، وتتبعوها إلى منزل عائلي في الطابق الخامس والعشرين من أحد المباني.

وظنّت الشرطة في البداية أن المرأة، المعروفة باسم عائلتها تشو، في خطر، لكنها اكتشفت لاحقًا أن هبوب ريح قوية أغلقت الباب بقوة، وتسبب عطل في القفل في حرمانها من هاتفها أو أي طعام أو ماء.

واستخدمت المرأة دمها لكتابة أرقام الطوارئ على الوسادة وألقتها من النافذة.

وقالت "تشو" إنها حوصرت داخل غرفة نومها بسبب كسر مزلاج الباب أثناء تنظيفها لمنزلها، كما عُزلت تمامًا لأن هاتفها المحمول وُضع أيضًا في غرفة المعيشة.

وتابعت: "عندما اقتحم الشاب المنزل، شعرت بحماسٍ شديدٍ وكأنني أرى عائلتي"، حتى أنها حاولت إعطائه نقودًا كعربون امتنان، لكنه رفض.

وقال "تشانج" إن هذا كان مجرد عمل صغير، وكان أي شخص سيتصل بالشرطة.

وبعد انتشار القصة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، منحته شركة ميتوان، التي كان يعمل بها، اللقب الفخري "بايونير رايدر" إلى جانب مكافأة قدرها 2000 يوان.

