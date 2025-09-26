"بلغ سلامي".. شاهد طفل يبعث رسالة إلى الكعبة عبر طائرة في السماء

كتب-محمود عبده:

في مشهد طغت عليه العفوية والبراءة، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا لطفل تركي وجه سلامه إلى الكعبة المشرفة من شرفة منزله، في لحظة إنسانية لامست القلوب وأثارت إعجاب المتابعين حول العالم.

سلام من السماء إلى أطهر بقاع الأرض

وبحسب الفيديو، ظهر الطفل وهو يلهو مع شقيقه على أرجوحة معلقة بشرفة أحد المباني، قبل أن يلمح طائرة تحلق في السماء.

حينها، توقف فجأة عن اللعب، وأمسك بسور الشرفة موجها حديثه للسماء قائلا بصوت طفولي عذب: "يا طائرة، أوصلي سلامي للكعبة".

وبعد لحظات من اختفاء الطائرة عن ناظره، عاد الطفل لمواصلة اللعب مع شقيقه الصغير، وكأن شيئا لم يكن، ليترك خلفه لحظة خالدة سكنت وجدان آلاف المتابعين.

تفاعل واسع ورسائل مؤثرة

المقطع الذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل حصد ملايين المشاهدات، وانهالت عليه التعليقات المشيدة ببراءة الطفل وعمق انتمائه الروحي رغم صغر سنه.

واعتبر متابعون أن الفيديو يعكس بوضوح مدى تأثر الأطفال بالقيم الدينية والثقافية في بيئتهم، مؤكدين أن هذه العفوية تمثل تجليا نقيا للروح الإيمانية لدى الأطفال.

بينما دعا آخرون إلى تحقيق حلم الطفل بزيارة الكعبة المشرفة، موجهين أمنياتهم له ولأسرته بالحج أو العمرة في القريب العاجل.

🕋 ''UÇAK KÂBE'YE SELAM SÖYLE''



Uçak sesini duyar duymaz heyecandan yerinde duramayan küçük çocuğun “Uçak, Kâbe’ye selam söyle!” sözleri yürekleri ısıttı.pic.twitter.com/0vwxdOvEY6 — Wire (@wire_tr) September 22, 2025

