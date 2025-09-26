5 عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار الميكروويف

الميكروويف جهاز أساسي في معظم البيوت، لكن استخدامه بطريقة خاطئة قد يسبب حوادث خطيرة تصل أحيانًا إلى الانفجار أو نشوب حريق.

هناك أبرز العادات التي يجب تجنبها عند تشغيل الميكروويف وفقًا لـ news18.

- تسخين البيض المسلوق بقشره

البخار المتكون داخل البيضة يؤدي لانفجارها داخل الميكروويف، وقد يتسبب في كسر الزجاج أو إصابة من يفتح الباب.

- وضع المعادن أو أدوات بها زخارف معدنية

الملاعق، الأطباق المزخرفة بالذهب أو الفضة، وحتى ورق الفويل، كلها تعكس الموجات وتتسبب في شرر وانفجار.

- تسخين الأطعمة المغلقة بإحكام

مثل العلب أو الزجاجات أو الأكياس المغلقة، لأن البخار يتجمع بداخلها ويؤدي لانفجارها.

- استخدام أوعية بلاستيكية غير مخصصة للميكروويف

بعض أنواع البلاستيك تذوب أو تطلق مواد سامة عند التسخين، مما يشكل خطرًا على الصحة والجهاز.

- تشغيل الميكروويف فارغًا

تشغيله بدون طعام أو سوائل بالداخل يؤدي لامتصاص الموجات داخل الجهاز نفسه، مما قد يؤدي لاحتراقه أو انفجاره.

- تسخين السوائل لفترة طويلة جدًا

الماء أو الحليب قد يغلي دون ظهور فقاعات، ومع تحريك الكوب فجأة يندفع السائل الساخن بشكل انفجاري ويؤدي لحروق خطيرة.

الميكروويف جهاز آمن إذا استُخدم بشكل صحيح، لكن تجنب هذه العادات الخاطئة ضروري لحماية نفسك وأفراد أسرتك من أي مخاطر.