فيديو طريف.. حصان يخطف الأنظار خلال زيارة ترامب إلى لندن

في مشهد غير متوقع، تحول أحد خيول الحرس الملكي إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شوهد وهو يتغوط "يقضي حاجته" خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في لندن.

الواقعة جاءت أثناء جولة رسمية كان يقوم بها الملك تشارلز الثالث رفقة ترامب لتفقد صفوف الحرس، ضمن مراسم استحضرت فيها كل عناصر الفخامة البريطانية المعتادة.

لكن رغم الطابع الرسمي الصارم، كان للحصان رأي آخر، ليضيف لمسة من الواقعية الساخرة على المشهد.

وسرعان ما اجتاحت التعليقات الساخرة منصات التواصل، حيث اعتبر البعض المشهد إشارة رمزية غير مقصودة، فيما اكتفى آخرون بوصفه بلقطة طريفة تكسر الجمود وتكشف الجانب الحيواني من المناسبات الرسمية.

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة التي لفتت الأنظار خلال الزيارة، إذ انتشرت أيضا صورة تظهر ابتسامة متبادلة بين ترامب وكيت ميدلتون، أميرة ويلز، خلال مأدبة العشاء الرسمية.

وتعددت تعليقات المتابعين على الصورة بين الدعابة والتأويل السياسي، ما أضاف طبقة أخرى من التفاعل الشعبي مع زيارة لم تخل من المفارقات.