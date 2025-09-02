فيديو صادم.. "علقة موت" من سيدات لموظفة والسبب غريب

كتب – سيد متولي

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر مجموعة من النساء الغاضبات يضربن موظفة في متجر وول مارت بولاية إنديانا، بينما يحاول زملاؤها في العمل الدفاع عنها.

ويظهر في اللقطات، التي تم تصويرها في أحد متاجر وول مارت في إنديانابوليس ونشرها على موقع فيسبوك شاهد يدعى كايند بتلر، امرأة ترتدي ملابس سوداء تقيد موظفة بينما تهاجمها امرأتان أخرتان في ممر الخروج، بحسب nypost.

وبينما كان يتم تقييد الموظفة، شوهدت امرأة ترتدي قميصًا ورديًا وهي تسدد لكمات وحشية إلى الضحية، بينما بدأ مشتبه به آخر في الدوس عليها بوحشية.

وأخيرا، تمكن العمال من سحب الموظفة بعيدا عن الحشد العنيف، بينما تدخل اثنان من لوقف المهاجمين الذين كانوا يكيلون الإهانات للضحية قبل انتهاء الفيديو.

وقال باتلر، الذي يتسوق في وول مارت بشكل يومي تقريبًا، لقناة فوكس 59 : "لقد حدث الأمر سريعا، لم يكن هناك أي استجواب، ولا أي شيء، بمجرد أن رأوا الفتاة، جاء جميع أفراد العائلة وبدأوا بضربها".

لكن باتلر قال إنه قبل اندلاع الشجار، سمع أقارب ضحية ضرب مزعومة يبحثون عن شخص يعتقدون أنه مرتبط بالاعتداء.

وقالت ضحية الاعتداء، تيكيرا هيكس، إنها قبل أن تتعرض للاعتداء في العمل، كانت تتلقى مكالمات هاتفية حول قيام صديقتها بالاعتداء على صديقة أخرى.

وقالت هيكس بعد ذلك إنها تعرضت لكمين من قبل السيدات بعد لحظات من خروجها من الحمام.

"سمعت للتو، "ها هي تذهب"، ثم دوى صوت على جانب رأسي، شعرت بشخص يضربني"، قالت هيكس لقناة فوكس 59.

وزعمت هيكس أنها كانت تعرف المرأة التي اتهمت صديقتها بالضرب منذ سنوات، لكنها شعرت بالحيرة بشأن سبب استهداف السيدات لها، في حين أنها لم تكن متورطة في الحادث.

وقالت هيكس: "لا علاقة لي بالضرب المزعوم، لم أكن هناك، حتى لو حدث ذلك، ولم أكن هناك للدفاع عنها أيضًا".

حصلت قناة فوكس 59 على تقرير لشرطة بيتش جروف للتحقيق في قضية اغتصاب، ويُزعم أن هيكس ورد اسمها في الوثيقة باعتبارها "شخصًا آخر".

ومع ذلك، قالت هيكس إن هذه الاتهامات ملفقة، وإنها لم "تتحدث إلى أي ضباط إلا بعد المشاجرة".

وقالت الموظفة التي تعرضت للضرب للصحيفة إنها تم إيقافها عن العمل من قبل وول مارت بعد المشاجرة.