أمام والديه.. مصرع طفل أثناء تسلق الصخور

كتب – سيد متولي

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في حادث مروع على أحد شواطئ كاليفورنيا الشهيرة.

كان ماكسويل هاورث الصغير يتسلق الصخور في شاطئ رينكون في فينتور عندما انزلق، ما أدى إلى سقوط صخرة كبيرة أودت بحياته، كان والداه يراقبان عن كثب بينما كان ابنهما الوحيد يلعب مع صديقه المقرب، بحسب ميرور.

عندما استكشف الطفلان المنطقة الصخرية، فقد ماكسويل توازنه، ما أدى إلى سقوط الصخرة، وأصيب بجروح بالغة أمام والديه، ثم فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وقال شاهد عيان يدعى كيسلر: "هرع والد الطفل فورا لحمله وصعد به إلى موقف السيارات طلبا للمساعدة".

وأضاف: "ماكسويل كان طفلا مفعما بالحيوية والمرح، محبوبا من الجميع، وقد بدأ عامه الدراسي الأول في رياض الأطفال، ما جعل وفاته صدمة كبيرة للعائلة والمحيطين به".

وأطلقت العائلة حملة لجمع التبرعات لمساندتها خلال هذه المحنة، وقال منظم الحملة، برايان هولواي: "ماكس كان فرحتهم الكبرى ونعمتهم الأعظم، وقد عاش سنواته القصيرة حياة مليئة بالمغامرات والذكريات العائلية".

وجمعت الحملة حتى الآن أكثر من 66 ألف دولار من أصل هدف 80 ألف دولار، ستخصص لتغطية تكاليف الجنازة، ودعم العائلة نفسيا وماديا.