شبكة "على قد الإيد".. 6 طرق ذكية لشراء ذهب الخطوبة بأقل سعر

مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، أصبح تجهيز الشبكة واحدًا من أبرز التحديات أمام الشباب المقبلين على الزواج.

لكن هناك طرق ذكية تمكنك من اختيار شبكة أنيقة ومناسبة، من دون تجاوز ميزانيتك أو الوقوع في فخ الديون.

في التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" نصائح مهمة قبل شراء الذهب للخطوبة، وفق ما أوضحه محمد العزب، أحد بائعي الذهب بمحافظة المنوفية.

حدد ميزانيتك من البداية

وقال العزب: "قبل ما تدخل أي محل ذهب، لازم تكون محدد ميزانية واضحة ومتفق عليها مع العروسة وأهلها، علشان تركز على اللي يناسبك بدل ما تنجذب للتصميمات الغالية".

اختَر وزنًا أقل بتصميم أكبر

وأضاف: "مش شرط إن الشبكة تكون تقيلة علشان تبان شيك، فيه تصميمات عصرية بتعتمد على الحفر والفراغات، ودي بتدي شكل أكبر بوزن وسعر أقل".

دمج الذهب مع الأحجار الكريمة أو الفصوص

وأوضح: "بعض الموديلات بتعتمد على ذهب خفيف مع فصوص أو أحجار صناعية، وده بيدي شكل فاخر ويقلل الوزن والتكلفة".

فكّر في العيار 14 أو 18 بدل 21

وتابع: "العيار مش هو المقياس الوحيد لقيمة الشبكة، الذهب عيار 14 أو 18 أرخص ويسمح بتصميمات متنوعة، ومع العناية بيحافظ على جماله لسنوات".

الشراء من ورش أو محلات صغيرة

وقال العزب: :""المحلات الكبيرة بتحط هامش ربح أعلى، لكن الورش أو الصاغة المحليين ممكن يوفروا نفس الجودة بسعر أقل".

استغل فترات العروض أو الركود

وأضاف: "في أوقات الركود أو العروض، المصنعية بتكون أقل، وكمان أسعار الذهب ممكن تكون مستقرة أو منخفضة نسبيًا، ودي فرصة كويسة للشراء".

التفاهم أهم من الذهب

وفي الختام، يؤكد العزب أن الشبكة تبقى "رمزًا" وليست مقياسًا للحب أو الجدية، مشيرًا إلى أن التفاهم مع شريكة حياتك على شبكة بسيطة وأنيقة أهم بكثير من قيمتها المادية.

