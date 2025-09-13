ذهبت لزيارة صديقتها فعادت جثة هامدة.. كلب ينهي حياة مراهقة

كتبت- نرمين ضيف الله:

لقيت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 17 عاماً مصرعها متأثرة بجروح بالغة في الرأس والرقبة والجسم، بعدما هاجمها كلب يعود لصديقتها في ولاية نيو ساوث ويلز، وفق ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

الضحية، أناليس بليتون، التي وصفها أقاربها بأنها «محبة وذات مستقبل واعد»، كانت تدرس في منزل صديقتها حين باغتها الكلب الهجين، الذي يجمع بين سلالات البوكسَر والثور العربي والولف هاوند الأيرلندي.

وأفادت الشرطة بأن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع وقدمت لها الإسعافات الأولية قبل نقلها جواً إلى مستشفى جون هانتر، لكنها فارقت الحياة يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول). وأوضحت أن الكلب كان داخل ساحة مسيجة وقت الهجوم، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق النار عليه لاحقاً بموافقة مالكته.

وقال المشرف بالإنابة جاستن كورنز إن «المشهد كان صادماً»، مثنياً على شجاعة المارة الذين خاطروا بحياتهم لإبعاد الحيوان، فيما عبّرت والدة الضحية عن امتنانها للمستجيبين الأوائل على جهودهم.

من جانبها، أعربت وزارة التعليم الأسترالية عن «حزنها العميق» لوفاة بليتون، مؤكدة دعمها الكامل لعائلتها في هذا المصاب الجلل.

هجمات الكلاب في تزايد

الحادثة أعادت تسليط الضوء على الارتفاع المقلق في هجمات الكلاب بعدة دول. ووفق تقارير بريطانية حديثة، شهدت إنجلترا وويلز تضاعف هذه الحوادث منذ عام 2019 في خمس مناطق، مع تسجيل متوسط 87 إصابة يومياً عام 2024.

وبيّنت البيانات أن شرطة كليفلاند سجلت أكبر زيادة بلغت 163% بين عامي 2019 و2024، بينما تضاعفت الأعداد في مناطق شرطة لانكشاير، ورويكشاير، لينكولنشاير، وديفون وكورنوال خلال الفترة نفسها.