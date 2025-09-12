5 فوائد البصل الأخضر عند تناوله على الإفطار

كتبت- نرمين ضيف الله:

البصل الأخضر من الخضروات الخفيفة والمحببة لدى كثيرين؛ يُستخدم لإضافة نكهة ولون للأطباق، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن له فوائد صحية كثيرة إذا أُضيف إلى وجبة الإفطار.

تناول البصل الأخضر صباحًا قد يعزز نشاط الجسم ويُسهل الهضم، إلى جانب فوائد أخرى هامة.

فيما يلي 5 فوائد مهمة له عند تناوله في الصباح، وفق "WebMD".

يَحفز الجهاز المناعي

البصل الأخضر غني بفيتامين C ومركبات فلافونويد مثل الكيرسيتين (Quercetin)، وهذه العناصر تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز مناعة مُقاومة للفيروسات والبكتيريا.

تناول بعض شرائح البصل الأخضر صباحاً مع الإفطار يُساهم في زيادة كمية مضادات الأكسدة في الجسم منذ بداية اليوم، مما يُساعد على الدفاع ضد الضرر التأكسدي.

يدعم صحة القلب وضغط الدم

البصل الأخضر يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم عبر موازنة الصوديوم في الجسم.

أيضًا مركّبات الكيرسيتين ومضادات الالتهاب تسهم في تقليل مخاطر تصلب الشرايين وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

يساعد على الهضم ويُقلل الانتفاخ

الألياف الموجودة في البصل الأخضر تُعدّ مفيدة للجهاز الهضمي؛ فهي تُسهّل حركة الأمعاء وتُساعد في الوقاية من الإمساك.

كما أن تناول البصل الأخضر يُحفّز إفراز بعض الإنزيمات الهضمية، مما يُحسّن من عملية هضم الطعام خاصة في بداية اليوم.

يُسهِم في إشراقة البشرة وتأخير علامات التقدم بالعمر

مضادات الأكسدة مثل بيتا-كاروتين والفيتامين C الموجودة في البصل الأخضر تُساعد في حماية الخلايا من التأكسد الناتج عن أشعة الشمس والجذور الحرة.

كما أن هذه العناصر تساهم في إنتاج الكولاجين، ما يُحافظ على مرونة الجلد ويقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة عندما يُستخدم النظام الغذائي اليومي غنيًا بها.

نافع لمن يحاول الحفاظ على الوزن أو خسارته

البصل الأخضر منخفض السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يحتوي على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع، ما يُقلّل من الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار أو بعدها.