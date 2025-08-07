سر الفستان الأبيض.. كيف غيرت الملكة فيكتوريا موضة الزفاف حول العالم؟

يعود أصل ارتداء العرائس للفستان الأبيض إلى الملكة فيكتوريا في عام 1840، ففي السابق، كانت العرائس في المجتمعات الغربية يرتدين فساتين بألوان متنوعة مثل الأحمر أو الأزرق، وغالبًا ما كانت العروس تختار أجمل فستان تملكه، بغض النظر عن لونه.

لكن عندما تزوجت الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت، ارتدت فستانًا من الساتان الأبيض، في خطوة جريئة أثارت الدهشة في ذلك الوقت، إذ لم يكن اللون الأبيض شائعًا كخيار للزفاف، وفقًا لما نشرته صحيفتا CNN وTimes of India.

وسرعان ما أصبحت صور الملكة بفستانها الأبيض رمزًا للموضة، وبدأت النساء في أوروبا وحول العالم تقليدها، ليتحول الفستان الأبيض إلى تقليد دائم في حفلات الزفاف.

ماذا يرمز اللون الأبيض؟

النقاء والبراءة

في القرن التاسع عشر، ارتبط اللون الأبيض بالنقاء والبراءة والعفّة، وهي صفات كانت تُقدّر بشكل كبير في العروس.

رمز للثراء والمكانة الاجتماعية

كان قماش الفستان الأبيض باهظ الثمن ويصعب تنظيفه، ما جعله رمزًا للرفاهية، ولم يكن بمقدور إلا العائلات الثرية تحمّل تكلفة فستان يُرتدى مرة واحدة فقط.

كيف تطوّر هذا التقليد؟

مع مرور الوقت، ترسخ الفستان الأبيض كعنصر أساسي في حفلات الزفاف الغربية، ومنها انتقل إلى ثقافات أخرى، بما في ذلك الثقافات العربية.

ورغم أن بعض العرائس اليوم يُفضلن درجات أخرى مثل العاجي أو الذهبي، يبقى الأبيض هو الخيار الأكثر شيوعًا، باعتباره رمزًا للرومانسية والأناقة والاحتفال.

