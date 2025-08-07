علامات تدل على إنك تعيش مع شخص نرجسي و3 طرق للتعامل معه

التعامل مع شخص نرجسي قد يكون مرهقًا ومؤذيًا على المدى الطويل. غالبًا ما يصعب التعرف على النرجسية لأنها تتخفى وراء جاذبية وثقة مزيفة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة،timesofindia، إليك 6 علامات رئيسية تدل على أنك قد تكون في علاقة مع شخص نرجسي

الشعور الدائم بالذنب

يتقن الشخص النرجسي فن التلاعب العاطفي. غالبًا ما يجعلك تشعر بالذنب تجاه مشاكله، حتى لو كنت بريئًا.

الاستغلال العاطفي

يستنزف النرجسي طاقتك العاطفية بشكل مستمر دون تقديم أي دعم في المقابل. علاقتكم تكون من طرف واحد حيث تتلقى أنت فقط النقد واللوم.

إلقاء اللوم عليك دائمًا

لا يعترف النرجسي بأخطائه أبدًا. مهما كانت المشكلة، سيجد طريقة ليجعلها خطأك أنت.

تضخيم الذات

يتحدث الشخص النرجسي عن نفسه بإفراط، ويشعر بأنه يستحق معاملة خاصة. لا يرى فيك سوى امتدادًا له، وجودك هو فقط لخدمة غروره.

الغيرة المفرطة

عندما تنجح أو تحصل على شيء جيد، قد يشعر النرجسي بالتهديد، وقد يحاول التقليل من شأن إنجازك.

غياب التعاطف

يجد صعوبة كبيرة في فهم مشاعرك أو التعاطف معك. يرى احتياجاتك كعبء، ويركز فقط على ما يريده هو.

3 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فإن التعامل مع الشخص النرجسي يتطلب استراتيجيات محددة لحماية صحتك العاطفية والنفسية.

وضع حدود واضحة

هذه هي الخطوة الأهم. يجب أن تحدد بوضوح ما هو مسموح وما هو غير مسموح في علاقتكما. على سبيل المثال، ارفض مناقشة الأمور عندما يبدأ في الصراخ أو التقليل من شأنك.

لا تقع في فخ التلاعب

عندما يحاول الشخص النرجسي جعلك تشعر بالذنب، لا تستجب. تذكر أنك لست مسؤولاً عن مشاعره أو مشاكله.

ابحث عن الدعم

تحدث مع الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو معالج نفسي. وجود شبكة دعم خارجية سيساعدك على رؤية الموقف بوضوح وتجاوز الأذى العاطفي.