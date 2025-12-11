فنزويلا: ترامب مثل "جاك سبارو" لكن الأخير كان بطلًا

أثارت مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية، غضبا واسعا في أوساط إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة الخطوة "قرصنة دولية".

وأكد الرئيس الفنزويلي مادورو، على أن بلاده لن تكون "مستعمرة نفطية"، إذ تعد من بين أكبر الدول التي تمتلك احتياطي نفطي مؤكد.

ووصف وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابِيو، مسؤولي الإدارة الأمريكية بأنهم "لصوص وقتلة وقراصنة"، مضيفا "في فيلم (قراصنة الكاريبي) كان جاك سبارو بطلا، بينما هؤلاء (المسؤولين الأمريكيين) مجرد مجرمين في أعالي البحار"، وفق تعبيره.

وأشار كابيو، إلى أن "هذه الأساليب هي نفسها التي أشعلت بها واشنطن الحروب حول العالم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا، قائلا: "صادرنا للتو ناقلة نفط هي الأكبر على الإطلاق، هناك أمور أخرى ستحدث قريبا".

وفي ما يخص النفط الذي تحمله الناقلة، قال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتفظ به.

وأشارت المدعية العامة الأمريكية، إلى أن الناقلة كانت تستخدم في نقل نفط خاضع للعقوبات بين فنزويلا وإيران.