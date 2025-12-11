إعلان

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث

كتب : أحمد جمعة

10:47 ص 11/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات.

كما يحضر مدبولي المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثلاثي السنوي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025، الذي تستضيفه مصر ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، والذي يُعقد كل ثلاث سنوات، بمشاركة دولية واسعة من الأكاديميات الوطنية والجهات العلمية العالمية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

