ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.85 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و126.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 12.07 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.58 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.34 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و155.36 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.