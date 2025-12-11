إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:46 ص 11/12/2025

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.85 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و126.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 12.07 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.58 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.34 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و155.36 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

