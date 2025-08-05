"فرصة العمر".. أبراج تفتح لها أبواب الثراء في أواخر 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تحركات كواكب مثل المشتري وزحل وفينوس، تلوح في الأفق فرص نادرة للنمو المالي لعدد من الأبراج الفلكية، سواء عبر ترقية مهنية، أو مشروع استثماري، أو حتى إرث غير متوقع.

فيما يلي، نرصد أبرز الأبراج التي تنتظرها تحولات مالية كبرى خلال الفترة المقبلة، وفق ما نشره موقع People:

برج الثور

برج الثور يُوصف بأنه مستقر ويعتمد على التخطيط الجيد، عام 2025 يحمل له دفعة مالية قوية عبر نمو في الدخل من الترقية أو استثمار طويل الأجل، وفرص في العقارات أو الاستثمار وفق نهج متوازن.

هذه الفترة مدعومة بمزج بين طاقة فينوس وزحل والمشتري التي تعزز استقطابه للفرص المالية.

برج الأسد

مولود الأسد سيعيش فرصًا مالية عبر إشعاعه الشخصي، يُترجم إلى صفقات برعاية أو تعاونات إبداعية؛ ومشاريع ترفيه أو فنية تُحقق أرباحًا ملموسة، وقفزة مرتقبة في الدخل عبر حضور اجتماعي قوي.

كوكب المشتري وفينوس يساعدان الأسد على تحويل الكاريزما إلى مصدر ربح حقيقي.

برج القوس

يتميز القوس بروح المغامرة، ولديه فرص في مشاريع دولية، واستثمار رقمي، أو عمل جديد، والربح يأتي من دون الخوف من المخاطرة، ولكن مع دراسة متأنية.