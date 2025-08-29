كيف تنتقل الأمراض في الحمامات العامة؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

عند دخول المرحاض العام، تثير المظاهر المزعجة مثل البول المنتشر والرائحة النفاذة القلق حول انتقال الأمراض، لكن هل الجلوس على مقعد المرحاض فعلا ينقل العدوى؟

تقول جيل روبرتس، أستاذة الصحة العامة وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة جنوب فلوريدا: "من الناحية النظرية، يمكنك الإصابة بالأمراض من مقعد المرحاض، ولكن الخطر منخفض للغاية، الأمراض المنقولة جنسيا، مثل السيلان والكلاميديا، لا تعيش طويلا خارج الجسم ولا تنتقل بسهولة عبر المقعد، كذلك، احتمالية الإصابة بأمراض الدم أو التهابات المسالك البولية بهذه الطريقة ضعيفة جدا"، وفقا لموقع "bbc".

الأمراض التي قد تنتقل عبر المراحيض

بعض الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يمكن أن تبقى على الأسطح لفترات أطول، لكنها تحتاج إلى تلامس مباشر مع جروح أو تقرحات على الجلد للانتقال، بينما حالات مثل الهربس التناسلي تنتقل نظرياً، لكن الاحتمالات ضئيلة جدا.

هل يجب تغطية المقعد أو الجلوس القرفصاء؟

تغطية مقعد المرحاض بورق التواليت لا تمنع الجراثيم بشكل فعال بسبب طبيعة الورق المسامي، الجلوس القرفصاء يضر أكثر، خاصة للنساء، لأنه يعيق تفريغ المثانة بالكامل، ما يزيد احتمال التهاب المسالك البولية.

الخطر الحقيقي.. انتقال الجراثيم عبر اليدين

الخطر الأكبر ليس من مقعد المرحاض نفسه، بل من لمس اليدين للأسطح الملوثة ثم لمس الوجه أو الفم، البراز المتناثر يحتوي على بكتيريا وفيروسات مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا ونوروفيروس، التي يمكن أن تسبب أمراضا معوية شديدة العدوى.

وعند سحب السيفون، تنتشر جزيئات ملوثة في الهواء داخل الحمام وتبقى لفترات طويلة، ما يزيد خطر التعرض للجراثيم عبر التنفس أو ملامسة الأسطح، هذه الجراثيم تنتقل إلى مقابض الأبواب والحوض وغيرها من الأسطح.

كيف تحمي نفسك في المرحاض العام؟

- التقليل من لمس الأسطح قدر الإمكان.

- غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية بعد الاستخدام.

- استخدام معقم اليدين، لتفادي الفيروسات والجراثيم.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء وجودك في المرحاض.

- الخروج مباشرة بعد سحب السيفون، لتجنب استنشاق جزيئات الملوثات.

