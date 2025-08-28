خسوف القمر يغير حياتهم.. تحذيرات صادمة لـ5 أبراج في سبتمبر

كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" عن تحذيرات فلكية خطيرة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب توقعات "حافظ" يشهد يوم 7 سبتمبر كسوفًا قمريًا كاملًا يُتوقع أن يكشف عن حقائق وأمور عاطفية عالقة، بالتزامن مع بدء حركة كوكب أورانوس الرجعية في برج الجوزاء، حاملاً معه طاقات من الاضطرابات المفاجئة والتحولات غير المتوقعة.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأبراج التي يتعين عليها توخي الحذر خلال هذه الفترة: