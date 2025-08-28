إعلان

"إزاي يخرجوهم في السن ده".. فتاة تنتقد حجم سندوتشات الساحل الشرير

02:30 م الخميس 28 أغسطس 2025

سندوتشات

كتبت- أسماء مرسي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة توثق تجربتها خلال عطلتها في الساحل الشمالي، حيث عبرت عن صدمتها من أسعار أحد المطاعم، بعد أن طلبت عرضا يتضمن 3 سندوتشات حواوشي وشاورما مقابل 500 جنيه.

الفيديو الذي انتشر عبر تطبيق "تيك توك"، أظهر الفتاة وهي تستعرض حجم السندوتشات الصغير، قائلة بسخرية: "يا جماعة إحنا في الساحل، طلبنا 3 سندوتشات بـ500 جنيه، وحجمهم صغير جدا".

وأضافت مازحة: "إزاي تخرجوا السندوتش وهو بالحجم ده؟، إيه الحجم دا؟".

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا بسخرية ودهشة، حيث اعتبر الكثيرين أن حجم السندوتشات لا يتناسب مع سعرها الباهظ.

وجاءت أبرز التعليقات الساخرة مثل: "والله افتكرتهم كوكيز"، و"مش فاهمة، هتجربوه ولو عجبكم هيجيبوا الحجم الأكبر؟"، و"ده أكيد تيست للسندوتشات".

وعلق آخرون: "افتكرته ميني باتيه"، و"السندوتشات بتسنن"، و"السندوتش عارف الكلام ده".

https://www.tiktok.com/@aboyacinefarouk/video/7542226675652726023?is_from_webapp=1&sender_device=pc

سندوتشات منوعات سندوتشات الساحل الشرير إزاي يخرجوهم في السن ده
