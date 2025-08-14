4 أحجار كريمة تساعد في التهدئة وإعادة التوازن

في زحمة الحياة اليومية والتقلبات العاطفية، كثير منا بيدور على حلول طبيعية لتهدئة النفس وإعادة توازن القلب.

في هذا التقرير يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز الأحجار الكريمة كرفقاء لطاقة إيجابية، تُهدئ القلق وتُنعش السلام الداخلي.

فيما يلي اختيار 4 أحجار أثبتت فعاليتها في هذا المجال وفق موقع "People".

أميثيست

يُعرف الأميثيست بقدرته على تقليل التوتر وتحفيز الصفاء الذهني، كما يُساعد على تهدئة القلق وتعزيز النوم الهادئ، إضافة إلى حماية الطاقة الشخصية.

روز كوارتز

هذا الحجر الوردي يُدعى بحجر الحب غير المشروط، لما له من قدرة على تهدئة القلب وفتح أبواب التسامح، تعزيز حب الذات، وتخفيف الحزن والقلق الداخلي.

ليبدوليت

الليبدوليت من الأحجار الهادفة لمن يمرون بفترات انتقال أو اضطراب نفسي، بفضل احتوائه على الليثيوم الطبيعي المُستخدم في مهدئات القلق، كما يُساعد في ضبط المزاج ودعم النوم.

آكوامارين حجر الصفاء الداخلي

هذا الحجر الأزرق يُرمز إليه بحجر الصفاء، لما يحمله من طاقة مائية تساعد على تصفية المشاعر وتخفيف التوتر.

كما يُدعم التعبير الصادق عن الذات ويعزز التواصل الهادئ.