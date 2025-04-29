بمبلغ خيالي.. بيع رسالة بخط نابليون بونابرت في مزاد علني

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دار أوزنا للمزادات عن طرحها رسالة تاريخية نادرة كتبها نابليون بونابرت منذ مئات السنوات، يعترض فيها على اعتقال البابا بيوس السابع بالرغم من أنه كان قد أمر بهذا الإجراء.

وأوضحت الدار أن رسالة نابليون المؤرخة في 23 يوليو 1809 تم بيعها في مزاد أقيم في مدينة فونتينبلو الفرنسية بمبلغ قدره 26,360 يورو أي ما يعادل

(1524003) جنيها مصريا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيوز انترناشونال".

وقدرت دار "أوزنا" الرسالة بين 12 و15 ألف يورو، وذلك بحسب ما أفاد به جان كريستوف شاتينييه، الشريك ومدير قسم الإمبراطورية في الدار.

وأشار شاتينييه إلى أن هذه الواقعة تعد من أهم الأحداث التي ميزت فترة حكم نابوليون على الصعيدين السياسي والديني.

في رسالته إلى رئيس الإدارة جان جاك ريجيس كامباسيريس، قال نابوليون: "لقد أخرج البابا من روما دون أمر مني وبخلاف رغبتي وبالمثل، نقل إلى، دون علمي ورغبتي، ولم أعلم بذلك إلا بعد مرور عشرة أيام أو اثني عشر يوما من تنفيذ الأمر، وسأحاول أعرف مكان البابا، لذا سأتخذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح شاتينييه أن هدف نابليون من هذه الرسالة كان تبرئة نفسه من مسؤولية اعتقال البابا، حيث أن هذه القضية كانت ذات حساسية استراتيجية وتاريخية.

وكان اعتقال البابا بيوس السابع نتيجة لرفضه الانضمام إلى سياسة الحصار القاري التي فرضها نابليون، الذي تجاوز سلطته عام 1808 واستيلائه على جزء من الولايات البابوية بما فيها الموانئ، كما أرسل قواته إلى روما في فبراير من العام نفسه.

وفي نهاية المطاف، ألقي القبض على البابا في الفاتيكان في يوليو 1809، واحتجز في غرونوبل، ثم نقل إلى إيطاليا في أغسطس من العام نفسه، حيث ف فرضت عليه الإقامة الجبرية في سافونا وفونتينبلو بأمر من نابليون.



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