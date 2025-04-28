احذرها.. 5 علامات تكشف احتياج جسمك إلى فيتامين د

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي يصدرها جسمك أن تكشف احتياجه إلى الحصول على فيتامين د، لتحسين صحة العظام والجهاز المناعي، وتجنب الشعور بالتعب، والإصابة المتكررة بالأمراض.

وبحسب موقع تايمز ناو، إليك علامات مفاجئة تكشف احتياج جسمك إلى فيتامين د.

تساقط الشعر

نقص فيتامين د يسبب تساقط الشعر، وبالتالي فإن الحصول عليه مهم لتنظيم دورة نمو الشعر.

المرض المتكرر

الشعور بالمرض المتكرر قد يكون علامة على نقص فيتامين د في جسمك.

زيادة الوزن

نقص فيتامين د قد يسبب زيادة الوزن، إذ أن تراكم هذا الفيتامين في الأنسجة الدهنية يفسر انخفاض مستوياته في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

ألم العضلات

ألم العضلات المتكرر علامة على أن الجسم يحتاج إلى الحصول على فيتامين د، الذي يعزز وظائف العضلات.

آلام أسفل الظهر

أحد الأسباب الرئيسية لآلام أسفل الظهر، نقص فيتامين د في الجسم، إذ يحدث بسبب زيادة الضغط على عضلات الظهر والرقبة.

أطعمة تحتوي على فيتامين د:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل أو السلمون

الجبن

صفار البيض

حبوب الإفطار وعصير البرتقال والحليب ومشروبات الصويا والسمن.

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