احذر.. 6 علامات غريبة قد تكشف عن أزمة قلبية قبل حدوثها

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قد تشير بعض الأعراض إلى الإصابة بأزمة قلبية، خاصة أن الأعراض الكلاسيكية مثل ألم الصدر قد لا تكون دائمًا هي العلامة الوحيدة أو الأولى.

ووفقًا لما ورد في صحيفة Healthline، إليك 6 علامات غير عادية وغريبة قد تكشف عن وجود مشكلة في القلب تستدعي الانتباه الفوري:

1- ألم أو انزعاج في مناطق أخرى غير الصدر

يشعر الشخص بألم أو ضغط أو ضيق في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الكتف أو الذراع (خاصة الذراع اليسرى، ولكن يمكن أن يكون في الذراعين)، هذا الألم قد يأتي ويذهب وقد يكون حادًا أو خفيفًا.

2- ضيق التنفس غير المبرر

الشعور بضيق في التنفس أو صعوبة في التقاط الأنفاس، حتى بدون بذل مجهود كبير، يمكن أن يكون علامة على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة كافية، قد يصاحب ذلك شعور بالتعب الشديد.

3- الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة

قد يعاني بعض الأشخاص، وخاصة النساء، من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الشعور بعسر الهضم أو حرقة في المعدة كعلامة لأزمة قلبية، قد يتم الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل في المعدة.

4- الدوخة أو الدوار أو الإغماء المفاجئ

إذا شعرت بدوخة مفاجئة أو فقدان للتوازن أو الإغماء، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فقد يكون ذلك مرتبطًا بمشكلة في القلب.

5- التعب الشديد أو الإرهاق غير المعتاد

الشعور بتعب شديد أو إرهاق غير مبرر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، يمكن أن يكون علامة على أن القلب يكافح لضخ الدم بشكل كافٍ، قد يكون هذا العرض أكثر شيوعًا لدى النساء قبل وأثناء الأزمة القلبية.

6- التعرق البارد أو الجلد الرطب

التعرق المفاجئ والبارد أو الشعور بأن الجلد لزج ورطب، حتى في حالة عدم وجود حرارة أو مجهود، يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة في القلب.

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