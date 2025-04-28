هذا ما يحدث للقلب والكلى والسكر عند تناول البطيخ- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة واللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة، لكن، هل تعلم كيف يؤثر تناوله على مستويات السكر في الدم، وصحة الكلى والقلب؟

البطيخ ومستويات السكر في الدم

يساعد تناول البطيخ باعتدال على استقرار مستويات السكر في الدم أو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك لأنه يتميز بنسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة سكر أقل مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، هذا يعني أنه عند تناوله، يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم ببطء نسبيا، ما يقلل من خطر الارتفاع المفاجئ في سكر الدم، وفقا لموقعي "health" و"economictimes".

البطيخ وصحة الكلى

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم صحة الكلى.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستوى الحموضة في البول والحفاظ عليه ضمن المعدل الطبيعي، ما يقلل من خطر تكوين الحصوات، بالإضافة إلى ، يؤدي استهلاكه بانتظام كمدر طبيعي للبول، ما يُسهم في طرد السموم والفضلات من الجسم.

البطيخ وصحة القلب

نظرا لأنه مصدرا جيدا لحمض أميني يُعرف باسم إل-سيترولين الموجود في الجزء الأبيض من قشرته، ويؤدي دورا مهما في تعزيز صحة القلب الحفاظ على وظيفة الشرايين ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، ويخفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد أخرى مُذهلة للبطيخ:

إنقاص الوزن.

تعزيز صحة البشرة.

تقليل خطر الإصابة بألزهايمر.

خفض ضغط الدم.

تقليل آلام العضلات.

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