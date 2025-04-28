موجودة في كل بيت.. 3 مشروبات سحرية تحارب أمراض الكبد ومشكلات الأمعاء

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات أن تلعب دورا مهما في تحسين صحتنا، عن طريق محاربة أمراض الكبد الخطيرة، والمشكلات التي تهدد الأمعاء.

وكشف موقع تايمز أوف إنديا، عن ثلاثة مشروبات سحرية يمكن أن تحارب أمراض الكبد ومشكلات الأمعاء، وتعزز وظائف الكبد والهضم الجيد، وتتمثل في:

القهوة

تناول كوبين من القهوة، ولكن دون سكر، يمكن أن يعمل على تحسين صحة الكبد والأمعاء، بحسب دراسة أجريت عام 2016، وذلك بفضل محتواها من مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، يحتوي على مستويات عالية من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة، تساعد على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، ما يفيد صحة الأمعاء والكبد، مع تقليل مشكلات الجهاز الهضمي.

مزيج الفواكه والخضراوات مع ماء جوز الهند

تناول العصائر أو المشروبات المصنوعة من مزيج الفواكه والخضراوات مع ماء جوز الهند، يمنح جسمك الألياف التي تدعم صحة الأمعاء والهضم، وصحة الكبد.