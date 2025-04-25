كوب شاي يحول شابا إلى ملياردير - ماذا حدث؟

كتبت- أسماء مرسي:

في قصة فريدة من نوعها، استطاع شاب صيني يبلغ من العمر ثلاثين عاما أن يحول عشقه لكوب من الشاي إلى إمبراطورية تجارية واسعة في الولايات المتحدة.

ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، تمكن هذا الشاب من تأسيس سلسلة متاجر شاي ناجحة، محققا ثروة طائلة بفضل رؤيته الفريدة، وفقا لموقع "bloomberg".

انطلاقة متواضعة واكتتاب ناجح

بدأت رحلة النجاح عندما أطلقت شرك

ة تشاجي القابضة المحدودة، التي أسسها رائد الأعمال الطموح جونجي تشانج، أسهمها للتداول في بورصة ناسداك عام 2017.

ونجحت الشركة، التي تتخذ من مقاطعة يونان الصينية مقرا لها، في جمع 411 مليون دولار من الطرح العام الأولي.

ورغم أن البداية لم تكن مبهرة، إلا أن الأساس القوي الذي وضعه تشانغ كان كفيلا بتحقيق النجاح لاحقا.

الشاي الفاخر

تميزت متاجر تشاجي بتقديم تجربة مختلفة عن المقاهي التقليدية ومتاجر شاي الفقاعات المنتشرة، فبدلاً من المشروبات السكرية، ركزت الشركة على تقديم شاي فاخر بالحليب يعتمد على الخلطات الصينية الأصيلة، مثل الشاي الأخضر والأسود والأولونجن ولم يقتصر التميز على جودة المشروبات، بل تصميم المتاجر الذي يشبه صالات الاستقبال الفاخرة، ما خلق أجواء شبيهة بمقاهي ستاربكس الراقية.

ارتفاع الأسهم وثروة غير متوقعة

كان لتركيز تشاجي على الجودة والتجربة الفريدة صدى إيجابي لدى المستهلكين، ما أدى إلى نمو سريع للعلامة التجارية بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالخيارات الصحية، ونتيجة لهذا النجاح، شهدت أسهم تشاجي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 40%، الأمر الذي قفز بصافي ثروة مؤسسها جونجي تشانغ إلى 2.6 مليار دولار، ليظهر اسمه للمرة الأولى على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

زتجدر الإشارة إلى أن هذه الثروة الهائلة مستمدة بالكامل من حصته في شركة الشاي التي أسسها.

إحياء تقاليد الشاي العريقة بالتكنولوجيا الحديثة

لم يكتف تشانج بالنجاح التجاري، بل عبر عن طموحه في الحفاظ على التراث الثقافي للشاي الصيني، وذكر أن هدف الشركة هو إحياء "طرق صنع الشاي القديمة التي يعود تاريخها إلى 900 عام" من خلال دمجها مع التكنولوجيا الحديثة.

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