صرخ من الألم.. هجوم نعامة على بوريس جونسون لسبب غريب (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

تعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لموقف غير متوقع أثناء رحلة عائلية إلى إحدى حدائق الحيوانات البرية في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما باغتته نعامة بهجوم مفاجئ، انتهى بصراخه من الألم وسط دهشة أسرته.

ووثقت كاري جونسون، زوجة رئيس الوزراء السابق، الواقعة الغريبة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، يظهر فيه جونسون وهو يحتضن أحد أطفاله داخل سيارة خلال جولة في الحديقة، بينما تقترب نعامة بخطوات بطيئة نحوهما، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وفيما بدأ المشهد بضحكات الابن الصغير وحماسه لرؤية الطائر الضخم، تحوّل الموقف سريعًا إلى لحظة صادمة، حيث هاجمت النعامة جونسون بشكل مفاجئ، لتصيب يده بمنقارها، ما دفعه إلى إطلاق صرخة ألم، أعقبها تلفظ بكلمات نابية التُقطت في خلفية الفيديو، بينما ظل ابنه يضحك دون أن يدرك ما حدث.

وسرعان ما حظي المقطع بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن جونسون "وقع ضحية فضول النعامة"، فيما أشار آخرون إلى أن الطائر قد يكون قد رأى في يد جونسون طعامًا، ما دفعه للهجوم.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذا الحادث الطريف يُضاف إلى سلسلة مواقف محرجة جمعت جونسون بالحيوانات، من بينها مشهد شهير خلال توليه رئاسة الحكومة، حين بدا وكأنه يتعامل بخشونة مع كلبه خلال زيارة رسمية إلى قصر باكنغهام.

وتفاعل الجمهور البريطاني مع الواقعة بين ساخر ومتضامن، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جونسون نفسه، الذي بدا أنه اكتفى بالصراخ.

