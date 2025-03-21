هاجم جنودا إسرائيليين وأصابهم.. معلومات مثيرة عن الوشق المصري المفترس (صور)

كتب- أحمد الضبع:

أثارت واقعة تسلل حيوان مفترس من مصر وهجومه على جنود إسرائيليين في منطقة حدودية تفاعلًا داخل أوساط الإعلام العبري، فقبل يومين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الوشق المصري، وهو أحد أخطر الحيوانات المفترسة في المنطقة، هاجم عددًا من الجنود الإسرائيليين على الحدود، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ السلطات الإسرائيلية بلاغات عن عضة مشتبه بها لجنود في منطقة جبل حريف الحدودية، وعلى إثر ذلك، وصل مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات إلى الموقع، حيث تم العثور على الوشق المصري، وهو حيوان مفترس نادر.

معلومات مثيرة عن الوشق المصري

الوشق المصري، الذي يعد من السنوريات المتوسطة الحجم، يتمتع بقدرة عالية على الصيد بفضل سرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويفضل هذا الحيوان العيش في المناطق الجافة والصحراوية، ويعتمد في غذائه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والقوارض، لكنه قد يهاجم أيضًا حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء.

ووفقًا لمجلة Egyptian Geographic العلمية المتخصصة، فإن الوشق المصري يتمتع بقدرة على التسلق والقفز لمسافات كبيرة، ما يعزز من قدرته على اصطياد الطيور والحيوانات التي تتسلق الأشجار.

وتتسم طبيعة الوشق المصري بالعدوانية والعزلة، إذ لا يحب أن يدخل الغرباء في نطاق سيطرته، كما أنه قادر على العيش لفترات طويلة دون ماء، مستمدًا حاجته من العصارات الموجودة في فرائسه، وهو حيوان ليلي النشاط، يفضل الصيد في الليل، إلا أنه قد يصطاد في النهار خلال فصول البرد.

قوة ودهاء لا مثيل لهما

الوشق المصري من الحيوانات القوية رغم حجمه الصغير، ويعتبر من أخطر الحيوانات البرية، إذ يعتبره بعض خبراء الحياة البرية أكثر خطورة من النمور والفهود في الصحاري القاحلة.

وأظهرت الدراسات أن هذا الحيوان قادر على القضاء على حيوانات أكبر منه، مثل الماشية، وهو ما يفسر سبب تعرض المزارعين في بعض المناطق للهجوم من قبل الوشق.

ويتسم الوشق المصري بقدرة عالية على التكيف مع بيئته، حيث يستطيع العيش في المناطق الصحراوية، ويتميز بمهارات صيد فريدة تجعله يتمتع بقدرة على الإيقاع بالفرائس سواء على الأرض أو في الهواء، إلى جانب سرعته الفائقة، وقدرته على القفز لمسافات كبيرة.

ويبلغ الوشق المصري النضج الجنسي في السنة الأولى من عمره، ويعيش عادة بمفرده أو مع شريك، إذ تلد الأنثى ما بين 1 إلى 6 صغار، وتعتني بها حتى بلوغها سن 3 أشهر.

الوشق المصري ليس الوحيد من نوعه، حيث توجد 9 سلالات من الوشق في القارات المختلفة، وتنتشر بعضها في إفريقيا، مثل السلالة الناميبية والجزائرية، بينما توجد سلالات أخرى في آسيا، مثل الوشق الصحراوي الذي ينتشر في الشرق الأوسط.

وتكشف الآثار الفرعونية القديمة اعتزاز الفراعنة بالوشق المصري المفترس، وتخليده برسومات في المعابد المختلفة.