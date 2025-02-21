لماذا نشعر بالنعاس أثناء العمل؟

الشعور بالنعاس أثناء العمل أمر شائع جدًا، وهناك عدة أسباب محتملة لذلك، من المهم فهم هذه الأسباب من أجل التعامل معها بفعالية وتحسين مستوى الإنتاجية والتركيز أثناء العمل.

ووفقًا لما جاء في صحيفة news18، إليك الأسباب الشائعة للشعور بالنعاس أثناء العمل.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً

يحتاج معظم البالغين إلى 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، عدم الحصول على هذه المدة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالنعاس والتعب أثناء النهار.

جودة النوم

حتى إذا كنت تنام عدد ساعات كافيًا، قد لا تحصل على نوم جيد إذا كان نومك متقطعًا أو كنت تعاني من اضطرابات النوم مثل الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم.

النظام الغذائية

الوجبات الثقيلة

تناول وجبة كبيرة أو غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس بعد الأكل، حيث يتم توجيه الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم.

نقص السوائل

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس. تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

نقص بعض العناصر الغذائية

نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وفيتامين B12، يمكن أن يسبب الشعور بالتعب والنعاس.

بيئة العمل

الإضاءة الخافتة

الإضاءة الخافتة يمكن أن تزيد من إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على النوم، مما يجعلك تشعر بالنعاس.

درجة الحرارة

درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدًا يمكن أن تؤثر على مستوى الطاقة والتركيز.

قلة الحركة

الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب.

التوتر والقلق

التوتر والقلق المزمنان

يمكن أن يؤديا إلى الشعور بالإرهاق والنعاس، حيث يستهلك الجسم طاقة كبيرة في التعامل مع التوتر.

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