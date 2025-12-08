واجه مسافرو إنديجو " شركة طيران في الهند"، اضطرابا كبيرا في عدة مطارات خلال الأيام الأخيرة، حيث تأخرت أو أُلغيت مئات الرحلات، وأثرت هذه الفوضى على المسافرين المتوجهين إلى فعاليات مهمة والتزامات عمل، بينما يواجه موظفو الخطوط الجوية ضغوطا هائلة للتعامل مع المسافرين المحبطين.

ووسط الفوضى العارمة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عريسا يكافح للوصول إلى حفل زفافه في الموعد المحدد.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته شركة Skyreels على إنستجرام وأُعيد نشره على منصات متعددة، العريس وهو يشرح بهدوء لمكتب IndiGo أنه العريس نفسه، بحسب ndtv.

ويظهر الرجل دعوة الزفاف على هاتفه ويوضح أنه على الرغم من أن حفل الزفاف سيقام في الرابع من ديسمبر، إلا أنه غير قادر على الحضور بسبب تأخر الرحلة.

ورغم هذا الوضع الصعب، إلا أنه حافظ على ابتسامة خفيفة، وانتظر بصبر، وتصرف بأدب مع من حوله.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

ومع انتشار الفيديو، أشاد المشاهدون برباطة جأش العريس اللافتة، وأشاد كثيرون بهدوئه، مع أن معظم الناس كانوا سيصابون بالذعر في مثل هذا الموقف.

وكتب أحد المستخدمين: "تهانينا يا أخي! هناك الكثير لنتعلمه من موقفك الإيجابي."

وأشار مستخدم آخر إلى أن "هذا الرجل هادئ للغاية ومتماسك. زوجته المستقبلية محظوظة للغاية".

