تعرضت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما لهجوم مفاجئ من مجموعة من الأوز خلال زيارتها لحديقة عامة في رويز سيتي بولاية تكساس، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

المرأة، وتدعى ليديا ويست، كانت تقدم الطعام للبط في حديقة "سيتي ليك" عندما اقتربت منها أوز كبيرة الحجم واندفعت نحو الطعام الذي تحمله، ما تسبب في فقدانها توازنها ووقوعها أرضا، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".

وذكر ابنها، ديفيد ويست، في تصريح لشبكة WFAA التابعة لـ CNN، أن والدته وجدت نفسها ملقاة على الأرض غير قادرة على الحركة، مشيرا إلى أنها تعرضت لكسور في الحوض إضافة إلى نزيف داخلي، ما استدعى نقلها إلى مركز متخصص لعلاج الإصابات.

وأوضح ديفيد أن والدته تعاني من ظروف صحية سابقة وقامة ضعيفة، ما يزيد من صعوبة تعافيها، لافتا إلى أنها ستحتاج وقتا طويلا من العلاج الطبيعي لاستعادة قدرتها على المشي.

واختتم ديفيد تصريحاته بالتعبير عن صدمة العائلة من الحادث، مؤكدا أن مشاركة تفاصيل ما حدث تهدف إلى تنبيه الجمهور، خصوصا كبار السن، إلى ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من الحيوانات البرية في الأماكن العامة.

وشاهد زوجان الحادثة وتدخلا لمساعدتها، إذ عملا على إبعاد الأوز عنها ووجها اتصالا عاجلا بخدمات الطوارئ.

وأكدت إدارة حديقة "سيتي ليك" أنها تدرس وضع لافتات إرشادية جديدة لتوعية الزوار بطرق التعامل السليم مع الحيوانات البرية داخل الحديقة.

