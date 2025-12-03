5 أماكن لا تغرب أو تشرق فيها الشمس أبدا.. كيف يعيش المسافرون؟

لأماكن قد لا تغرب أو تشرق فيها الشمس

هل تعرف أن بعض الأماكن قد لا تغرب أو تشرق فيها الشمس أبدا؟، إنها تجرية مثالية وفريدة لمن يريد الاستمتاع بأجزاء مختلفة.

سفالبارد، النرويج

شمس منتصف الليل رائعة بحد ذاتها، لكن ما يجعلها ساحرة هو كيف تغير تجربة سفالبارد، إذ تتيح للمسافرين الاستمتاع بأشعة الشمس على مدار الساعة، مع حلول المساء، تغرب الشمس في السماء، مغطية المنظر الطبيعي بوهج ذهبي، وفي الأيام الصافية، تشكل ضبابا ناعما مشعا، إنها اللحظة المثالية للمغامرة في الهواء الطلق: رحلات مشي جبلية بصحبة مرشدين، ورحلات ليلية على عربات الثلج، والتجديف بالكاياك على طول المضيق البحري، أو رحلات القوارب ذات المناظر الخلابة، جميعها تصبح لا تنسى تحت هذا الضوء.

ولمن يفضلون التنقل بوتيرتهم الخاصة، يمكن لمرشدين خاصين من مُنظّمي الأنشطة المحلية ترتيب مغامرات مسائية آمنة وشخصية في البرية خلف لونجياربين.

أوتكياجفيك

شهدت بلدة أوتكياجفيك (بارو سابقا) في ألاسكا، والتي يسكنها حوالي 4600 نسمة، آخر غروب شمس لها هذا العام في 18 نوفمبر، إيذانا ببدء ليلها القطبي السنوي - وهي فترة تستمر حوالي 65 يوما دون ضوء شمس مباشر.

تقع هذه البلدة الواقعة في أقصى شمال أمريكا الشمالية على بعد 483 كيلومترا تقريبا شمال الدائرة القطبية الشمالية، ويدخل سكانها في ظلام دامس ممتد مع ابتعاد نصف الكرة الشمالي عن الشمس بين اعتدالي سبتمبر ومارس، ونتيجة لذلك، يتضاءل ضوء النهار تدريجيا عند خطوط العرض العليا، ويصل إلى أعمق نقطة له قرب الانقلاب الصيفي في ديسمبر.

مورمانسك، روسيا

تظل شمس منتصف الليل ساطعة فوق الأفق من 22 مايو إلى 23 يوليو، لمدة 63 يوما، بينما تكون فترة الظلام الشتوي المتواصل أقصر، إذ يمتد الليل القطبي من 2 ديسمبر إلى 10 يناير، لمدة 40 يوما، ينبض الصيف في أكبر مدينة قطبية شمالية في العالم بنشاط لا ينتهي، حيث تنشط جولات التنزه على طول الميناء والمقاهي الخارجية في نهار دائم، أما الشتاء، فيجلب معه ساعات زرقاء خافتة، وشوارع مغطاة بالثلوج، وجولات لمشاهدة الشفق القطبي.

إيلوليسات، جرينلاند

في جرينلاند، يضفي الصيف شمس منتصف الليل الساحرة، محولا كل يوم إلى مغامرة لا تنتهي، يتزلج الأطفال في الشوارع عند منتصف الليل تحت أشعة الشمس الخافتة، بينما تغادر القوارب الصغيرة الميناء، ويتجمع الناس على سفوح التلال، غارقين في ضوء سريالي حالم.

شمال الدائرة القطبية الشمالية، يبدو الوقت ضبابيا بينما ترفض الشمس الغروب، خلال هذه الفترة، تلقي الشمس المنخفضة بظلال دافئة من الوردي والأرجواني والأصفر والأحمر، منيرة قمم التلال والجبال الجليدية والمضايق.

تشكل الأشعة الناعمة والطويلة بانوراما خلابة لمناظر جرينلاند الطبيعية الوعرة، مقدمة للمسافرين منظرا لا مثيل له.

ترومسو، النرويج

من أواخر مايو إلى أواخر يوليو، تشهد ترومسو موسم شمس منتصف الليل، الذي يمنح المسافرين سببا مثاليا للسهر طوال الليل، يمكن للمرء الاستفادة من ضوء النهار اللامتناهي وممارسة أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال، وركوب الدراجات، أو ببساطة قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

كما يقدم مقدمو الأنشطة المحليون جولات بصحبة مرشدين لمشاهدة شمس منتصف الليل، سواءً بالقوارب المطاطية أو القوارب أو على طول الطرق الخلابة في المضايق، إنها طريقة فريدة للاستمتاع بليالي الصيف الطويلة.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله