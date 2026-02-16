منها الليمور الشبح.. 5 حيوانات مدهشة في الحياة البرية

الطريق الوحيد من السماء.. قرية لا يمكن الوصول إليها بالسيارة (صور)

الحياة البرية مليئة بكائنات نادرة لم يحالف أغلب البشر الحظ لرؤيتها، إما بسبب انعزالها الجغرافي أو تناقص أعدادها بشكل حاد.

ووفقا لموقع National Geographic، إليك أندر 5 حيوانات لم تشاهدها من قبل في الحياة البرية.

1- الساولا

يطلق عليها لقب وحيد القرن الآسيوي، وتعيش في الغابات الكثيفة بين فيتنام ولاوس، من أندر الثدييات في العالم، ولم تشاهد حية في البرية إلا مرات معدودة منذ اكتشافها عام 1992.

2- الفهد المرقط السحابي

يتميز بنقوش تشبه الغيوم على فرائه، ويعيش في غابات جنوب شرق آسيا ندرته تعود لطبيعته الانعزالية ونشاطه الليلي، ما يجعل رصده في البرية أمرا بالغ الصعوبة.

3- الليمور الشبح

واحد من أغرب الرئيسيات في العالم، ويستوطن مدغشقر فقط يتميز بإصبع طويل يستخدمه لاستخراج الحشرات من جذوع الأشجار، ما جعله محاطا بأساطير محلية غامضة.

4- طائر الكاكابو

ببغاء ليلي غير قادر على الطيران، ولا يعيش إلا في نيوزيلندا، من أندر الطيور عالميا بسبب بطء تكاثره واعتماده الكامل على برامج حماية خاصة للبقاء.

5- وحيد القرن الجاوي

من أندر الثدييات الضخمة على وجه الأرض، ولا يتبقى منه سوى عشرات الأفراد يعيشون في محمية واحدة بإندونيسيا، ندرته الشديدة تعود إلى الصيد الجائر وتدمير موائله الطبيعية على مدار عقود.

