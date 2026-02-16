أصبح الشعور بالغيرة على الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة نفسية شائعة في العصر الرقمي، تؤثر على الصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية، بحسب خبراء نفسيين.

وقال الدكتور شريف سعيد، أخصائي الصحة النفسية، أن الغيرة الرقمية تنتج غالبا عن مقارنة مستمرة مع الآخرين، خاصة عند مشاهدة صور النجاحات، السفر، أو الإطلالات المثالية على المنصات الاجتماعية. هذه المقارنات تولد شعورا بالنقص وتزيد القلق والاكتئاب أحيانا.

وأضاف "سعيد" لـ"مصراوي" أن السوشيال ميديا تمنح الانطباع بأن حياة الآخرين مثالية، وهو وهم رقمي لا يعكس الواقع.

وبين أخصائي الصحة النفسية، أن الأشخاص الذين يميلون إلى الغيرة الرقمية غالبا ما يعانون من ضعف الثقة بالنفس، ويحتاجون لتطوير مهارات ضبط الانفعالات وتعزيز تقدير الذات.

وأكد "سعيد" أن الحل يكمن في وضع حدود لاستخدام السوشيال ميديا، والإيمان بأن الله هو الذي يرزق عباه، واللجوء إليه هو السبيل إلى طلب سعة الرزق وليس النظر فيما يبدو عليه الآخرين.