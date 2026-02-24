لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري

بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

تنطلق مباراة الزمالك ونظيره زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري، .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة زد كالتالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاته – محمد السيد - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

أحداث مباراة الزمالك ضد زد

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من عبدالله السعيد يتصدي لها حارس مرمى زد

الدقيقة 13: سيطرة نادي الزمالك على الكرة

الدقيقة 17: محاولات كثيرة من الزمالك ولكن بدون خطورة

الدقيقة 22: هدف للزمالك عن طريق خوان بيزيرا

الدقيقة 27: سيطرة من جانب فريق زد للكرة ولكن بدون خطورة

الدقيقة 30: ضربة ركنية لفريق زد تأتي خارج المرمى

الدقيقة 38: تسديدة من لاعب زد يتصدي لها المهدي سليمان

الدقيقة 39: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 43: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها مدافع الزمالك

الدقيقة 44: تسديدة قوية من فريق زد تأتي خارج مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول