لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تنطلق مباراة الزمالك ونظيره زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري، .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة زد كالتالي:
في حراسة المرمى: مهدي سليمان
في خط الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر
في خط الوسط: محمد شحاته – محمد السيد - عبد الله السعيد
في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا
أحداث مباراة الزمالك ضد زد
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 8: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة
الدقيقة 12: تسديدة قوية من عبدالله السعيد يتصدي لها حارس مرمى زد
الدقيقة 13: سيطرة نادي الزمالك على الكرة
الدقيقة 17: محاولات كثيرة من الزمالك ولكن بدون خطورة
الدقيقة 22: هدف للزمالك عن طريق خوان بيزيرا
الدقيقة 27: سيطرة من جانب فريق زد للكرة ولكن بدون خطورة
الدقيقة 30: ضربة ركنية لفريق زد تأتي خارج المرمى
الدقيقة 38: تسديدة من لاعب زد يتصدي لها المهدي سليمان
الدقيقة 39: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها دفاع الزمالك
الدقيقة 43: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها مدافع الزمالك
الدقيقة 44: تسديدة قوية من فريق زد تأتي خارج مرمى الزمالك
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع
الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول