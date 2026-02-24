مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

2 0
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

زد

0 1
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

جليمت

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

09:20 م 24/02/2026 تعديل في 10:19 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 3 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق مباراة الزمالك ونظيره زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري، .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة زد كالتالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاته – محمد السيد - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

أحداث مباراة الزمالك ضد زد

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من عبدالله السعيد يتصدي لها حارس مرمى زد

الدقيقة 13: سيطرة نادي الزمالك على الكرة

الدقيقة 17: محاولات كثيرة من الزمالك ولكن بدون خطورة

الدقيقة 22: هدف للزمالك عن طريق خوان بيزيرا

الدقيقة 27: سيطرة من جانب فريق زد للكرة ولكن بدون خطورة

الدقيقة 30: ضربة ركنية لفريق زد تأتي خارج المرمى

الدقيقة 38: تسديدة من لاعب زد يتصدي لها المهدي سليمان

الدقيقة 39: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 43: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها مدافع الزمالك

الدقيقة 44: تسديدة قوية من فريق زد تأتي خارج مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بث مباشر الزمالك وزد مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك وزد مباشر مباراة الزمالك وزد بث مباشر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القومي للاتصالات: إتاحة خدمة خلال شهر تمكن أولياء الأمور من التحكم في
أخبار مصر

القومي للاتصالات: إتاحة خدمة خلال شهر تمكن أولياء الأمور من التحكم في
الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
جنة الصائم

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
اقتصاد

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل