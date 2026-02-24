إعلان

تصاعد التوتر بالكونغو الديمقراطية بعد مقتل مسؤول بارز في حركة "إم 23"

كتب : مصراوي

10:28 م 24/02/2026 تعديل في 10:28 م

تصاعد التوتر بالكونغو الديمقراطية بعد مقتل مسؤول ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أب)

قتل متحدث باسم حركة "ام 23" المتمردة المدعومة من رواندا، والتي تقاتل في شرق الكونغو الديمقراطية، في هجوم شنته طائرة مسيرة، حسبما أفاد مسؤول محلي بالأمم المتحدة وجماعة حقوقية اليوم الثلاثاء، مما تسبب في تصاعد التوترات في المنطقة بعد تعثر مفاوضات السلام.

وأفادت تقارير بأن ويلي نجوما، وهو ضابط كبير شارك في عمليات "ام 23" في شرق الكونغو، قتل في هجوم بطائرة مسيرة قبل الفجر بالقرب من بلدة روبايا التعدينية في إقليم شمال كيفو.

وتحدث مسؤول الأمم المتحدة المحلي ومنسق مع المجموعة الحقوقية العاملة في المنطقة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفا على حياتهما.

وقال سكان لوكالة أسوشيتد برس إن الهجوم الذي شنته الطائرة المسيرة استهدف منطقة كانت في الأسابيع الأخيرة تخضغ لسيطرة حركة "ام 23".

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الهجوم بالطائرة المسيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكونغو الديمقراطية حركة إم 23 بالكونغو الطائرة المسيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
اقتصاد

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
جنة الصائم

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
أخبار وتقارير

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
دراما و تليفزيون

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل