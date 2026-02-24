(أب)

قتل متحدث باسم حركة "ام 23" المتمردة المدعومة من رواندا، والتي تقاتل في شرق الكونغو الديمقراطية، في هجوم شنته طائرة مسيرة، حسبما أفاد مسؤول محلي بالأمم المتحدة وجماعة حقوقية اليوم الثلاثاء، مما تسبب في تصاعد التوترات في المنطقة بعد تعثر مفاوضات السلام.

وأفادت تقارير بأن ويلي نجوما، وهو ضابط كبير شارك في عمليات "ام 23" في شرق الكونغو، قتل في هجوم بطائرة مسيرة قبل الفجر بالقرب من بلدة روبايا التعدينية في إقليم شمال كيفو.

وتحدث مسؤول الأمم المتحدة المحلي ومنسق مع المجموعة الحقوقية العاملة في المنطقة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفا على حياتهما.

وقال سكان لوكالة أسوشيتد برس إن الهجوم الذي شنته الطائرة المسيرة استهدف منطقة كانت في الأسابيع الأخيرة تخضغ لسيطرة حركة "ام 23".

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الهجوم بالطائرة المسيرة.