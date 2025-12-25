تفاجأ محام تركي بموقف صادم عندما ظهر اسمه مقترنا بمخالفة مالية خيالية على النظام الضريبي، بلغت رقما غير مسبوق، يفوق أي غرامة مرورية عرفت في تركيا خلال السنوات الأخيرة.

القصة بدأت حين دخل المحامي إمره جولهاجي، المقيم في قضاء كوزان التابع لولاية أضنة، إلى منصة الضرائب الإلكترونية للاطلاع على وضعه المالي كالمعتاد، ليجد أمامه مبلغا مذهلا مسجلا بحقه كمخالفة مرورية، وصل إلى 2 مليار و650 مليون و843 ألفا و607 ليرات تركية، أي ما يعادل نحو 63.5 مليون دولار، بحسب Turkiye Gazetesi.

وبعد التدقيق في تفاصيل الديون المسجلة، تبين أن القيمة الحقيقية للمخالفة لا تتجاوز 1042 ليرة تركية فقط، وأن الرقم الضخم نتج عن خلل تقني أثناء إدخال البيانات على النظام الإلكتروني.

وأكد جولهاجي أنه بادر فورا إلى التواصل مع الجهات المختصة، حيث أقر المسؤولون بوجود خطأ عارض في النظام، وتمت مراجعة السجل وتصحيح المبلغ خلال وقت قصير.

ووصف المحامي لحظة اكتشافه للأمر بأنها كانت صادمة، قائلا إن رؤية هذا الرقم الفلكي المرتبط بمخالفة مرورية كانت كفيلة بإرباك أي شخص، مضيفا أنه خلال مسيرته المهنية التي تمتد لخمسة أعوام لم يصادف حالة مشابهة.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يوازي قيمة آلاف السيارات أو مئات الشقق، ما جعله يدرك فورا أن الأمر لا يمكن أن يكون سوى خطأ استثنائي وغير مسبوق.

