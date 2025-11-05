"حسي رع".. قصة أشهر وأول طبيب أسنان في التاريخ

هل تعرف من أين جاءت مهنة طب الأسنان؟، يعود تاريخ هذه المهنة إلى المصريين القدماء، ومع مرور الزمن تطورت بشكل كبير، حتى أصبحت تدرس أكاديميا وتعد اليوم من أهم التخصصات الطبية التي تهتم بصحة الفم والأسنان.

أول طبيب أسنان في التاريخ

في هذا السياق، كشف الخبير الأثري الدكتور أحمد عامر أن "حسي رع"، الذي شغل منصب وزير في عهد الملك "زوسر" خلال الأسرة الثالثة في الدولة القديمة، أول طبيب يُذكر اسمه في التاريخ كطبيب أسنان.

وأوضح لـ"مصراوي" أن "حسي رع" كان يشغل عدة مناصب مرموقة، منها رئيس كتبة الملكين، ورئيس أطباء الأسنان، كما كان يُعرف بألقاب مثل "مندوب الملك"، و"كبير العاصمة بوتو"، و"أخ من"، و"كبير كتاب الملك"، و"من العشرة الكبار من صعيد مصر"، و"كاهن حقا محيت".

العقل الوسيط بين الملك والشعب

يشير "الخبير الأثري" إلى أن طبيب الأسنان كان بمثابة العقل الوسيط بين ملك مصر والشعب، وكانت مهمته إعادة صياغة العلوم الملكية وتحويلها إلى تطبيقات عملية يمكن أن تفيد المجتمع.

اكتشاف المقبرة واللوحات الخشبية

تم اكتشاف مقبرة "حسى رع" التي تحتوي على لوحات خشبية على يد العالمان دي مورجان ومارييت عام 1861 في جبانة سقارة الشمالية.

وفي عام 1868 نُقلت هذه اللوحات إلى متحف بولاق، ثم إلى قصر إسماعيل باشا في الجيزة، قبل أن تُعرض في عام 1902 برواق رقم 46 بالدور الأرضي بالمتحف المصري بالتحرير.

